Жительнице Липецкой области грозит 15 лет тюрьмы за убийство сожителя

46-летняя жительница Липецкого района ответит в суде за убийство сожителя. Следователи завершили расследование уголовного дела.

Правоохранители выяснили, что ночью 12 июня пьяная обвиняемая находилась в дачном домике на территории СНТ «Карьер». При выяснении отношений с сожителем она нанесла ему четыре удара ножом, в том числе в грудь. За медицинской помощью обратился очевидец произошедшего. Однако 49-летний мужчина скончался до приезда медработников.

Во время предварительного следствия женщина находилась под домашним арестом. Вину в совершении особо тяжкого преступления признала частично. Женщина заявила о превышении пределов самообороны.

- Её доводы тщательно проверены в ходе следствия и опровергнуты доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, - отметили в СУ СКР по регионе.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.