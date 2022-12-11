Жители 13 улиц в Липецке останутся без воды 12 декабря

Отключения связаны с проведением ремонтных работ «РВК-Липецк» Фото: "КП" Архив

Более десятка улиц в Липецке останутся без воды в понедельник, 12 декабря. Это связано с проведением ремонтных работ «РВК-Липецк». Как сообщили в администрации города, с 10:00 до 20:00 останутся без ресурса жители:

- ул. Северный Рудник и ул. Кузьминская, кот. МУП «Липецк Теплосеть».

Подвоз воды: ул. Кузьминская, 6б;

- ул. Киевская, 1; ул. Депутатская, 83; частный сектор: ул. Верещагина, пер. Вишневый, ул. Депутатская, ул. Володарского, ул. Воровского, ул. Чкалова.

Подвоз воды по адресу: ул. Депутатская, 83;

- частный сектор: ул. Комсомольская.

Подвоз воды будет организован к домам по указанной улице.

12 декабря с 10:00 до 17:00:

- ул. Циолковского, 7/1, 7/2, 7/1а, 5/1, 5/2; ул. Гагарина, 161/1, 161/2, 161/3, 159, 159/2.

Подвоз воды: ул. Гагарина, 161/2.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.