Липецкие волейболистки проиграли калининградскому «Локомотиву»

Теперь 24 декабря в 12-м туре наши девушки сыграют в Екатеринбурге с «Уралочкой-НТМК». Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Накануне, 10 декабря, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 11-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался дома с калининградским «Локомотивом». После долгожданного успеха в Нижнем Новгороде наши девушки изо всех сил старались одержать первую домашнюю победу в этом розыгрыше, но класс 2-кратных чемпионок страны оказался выше. Итог – 19:25, 20:25, 18:25 и 0:3 по сумме в пользу железнодорожниц.

После 11-ти туров с 30 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются «Локомотив» (27) и «Ленинградка» (25). «Липецк» с четырьмя баллами в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь 24 декабря в 12-м туре наши девушки сыграют в Екатеринбурге с «Уралочкой-НТМК» (12-е место, восемь очков).