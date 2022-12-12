В Липецке задержали мужчину с 112,3 граммами марихуаны

В Липецке задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Им оказался 37-летний мужчина. Липчанин находился в машине знакомого, когда их остановили инспекторы ДПС вместе с полицейскими.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у пассажира изъяли пластиковый котейнер. Внутри - нечто растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана массой 112,3 грамма. Задержанный пояснил, что хранил наркотики для личного потребления. Эту версию проверяют правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств". Липчанина заключили под стражу.

Напомним, что в областном центре из пункта выдачи украли товаров на 54 тыс. рублей. Предполагаемый вор - 24-летний житель Добринского района. Подробности здесь.