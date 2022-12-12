Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 декабря 2022 6:32

В Липецке задержали мужчину с 112,3 граммами марихуаны

Подозреваемого заключили под стражу
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Им оказался 37-летний мужчина. Липчанин находился в машине знакомого, когда их остановили инспекторы ДПС вместе с полицейскими.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у пассажира изъяли пластиковый котейнер. Внутри - нечто растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана массой 112,3 грамма. Задержанный пояснил, что хранил наркотики для личного потребления. Эту версию проверяют правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств". Липчанина заключили под стражу.

Напомним, что в областном центре из пункта выдачи украли товаров на 54 тыс. рублей. Предполагаемый вор - 24-летний житель Добринского района. Подробности здесь.