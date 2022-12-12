Мужчина погиб в пожаре в подвале дома на Неделина в Липецке

В субботу 10 декабря в Липецке загорелся подвал в 9-этажном доме. К месту происшествия на улице Неделина стянулись 5 пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали из здания 9 человек, 4 из которых – дети. Огонь повредил вещи в подвале на площади 10 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, погиб мужчина. Его личность устанавливают.

В тот же день вспыхнул магазин в многоквартирном доме по улице Гагарина. В пожаре пострадал только потолочный светильник. Сотрудники справились с пламенем до прибытия спасателей. В садоводческом товарищества «Заря-2» горела хозпостройка. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 20 кв.м. А в деревне Барсуково Становлянского района сгорела кирпичная пристройка к дому.