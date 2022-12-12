В аварийных домах с плесенью и дырявой крышей под Липецком ввели режим повышенной готовности Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В минувшие выходные руководитель СКР Липецкой области Евгений Шаповалов встретился с жителями двух аварийных домов в поселке Лукошкинский Задонского района. Летом они пожаловались, что в зданиях разрушаются лестничные марши, протекает крыша, стены в плесени. По словам местных, чиновники на их обращения не реагировали. Тогда они обратились в Следственный комитет РФ.

В августе возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ "Ненадлежащее исполнение должностными лицами администрации района и сельского поселения своих обязанностей при расселении из аварийного жилья". Потерпевшими признали 24 жителей.

По данным пресс-службы регионального СКР, из-за угрозы обрушения отдельных конструкций в домах ввели режим повышенной готовности. Сельчанам предложили несколько способов переселения - получить выкупную стоимость жилья, дождаться квартиры в новостройках или вторичках. А пока для них развернули центр временного размещения. Тем, кто решил снимать жилье, выплатят компенсацию. Некоторые жильцы остались в домах и попросили отремонтировать крышу.

В Лебедяни Шаповалов встретился с жильцами общежития по улице Тургенева. В 2015-2016 годах в доме провели капремонт, а с 2017 по 2022 - косметический. Результат не устроил лебедянцев. В итоге управляющую компанию привлекли к административной ответственности. Жители намерены добиться замены оконных блоков в подъезде. Главный следователь региона поручил помочь организовать техническую экспертизу, чтобы общежитие включили в краткосрочный план капремонта.