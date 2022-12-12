Дождь, снег и сильный ветер в Липецке во вторник 13 декабря

В Липецке около 0 и сильный ветер Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 13 декабря в Липецке ожидается пасмурная погода. Ночью столбик термометра опустится до -3 градусов. Днем около 0 градусов. С утра дождь, а после обеда синоптики обещают снег. Ветер юго-восточный 13-14 м/с. Возможны порывы до 16 м/с. Атмосферное давление будет расти, а потом падать и составит 744 мм рт.ст.

В среду 14 декабря в областном центре станет холоднее. В темное время суток до 4 градусов ниже ноля. Днем легкий морозец - до 1 градуса. Продолжит идти снег. Ветер переменных направлений 9-12 м/с. Местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление продолжит падать, а после повысится и составит 751 мм рт.ст.