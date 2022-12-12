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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 12:41

Водителю протаранившего аптеку "Хендая" на Московской в Липецке стало плохо на рулем

44-летний мужчина в больнице
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке водитель Хендая протаранил аптечный киоск

В Липецке водитель Хендая протаранил аптечный киоск

В понедельник 12 декабря в Липецке Хендай протаранил аптечный киоск на улице Московская. Иномарка наполовину вошла вглубь помещения в районе остановки "Полиграфический комплекс". На место аварии стянулись спасатели и полицейские.

По предварительным данным, 44-летнему водителю резко стало плохо за рулем. Он потерял контроль и врезался в строение. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, мужчину доставили в больницу и провели обследование. Результаты объявят позже. Больше в ДТП никто не пострадал.

Напомним, что в выходные в аварии в Данковском районе пострадали трое - водители и пассажирка. Шевроле занесло, машину выбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с Хендай. Подробности здесь.