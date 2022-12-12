Жителей Липецка будут судить за угрозы прострелить колени, кражи и угон

В Липецке будут судить рецидивистов 20 и 48 лет, обвиняемых в серии разбойных нападений, кражах и угоне. По данным следствия, 16 марта мужчины подошли к 17-летнему парню на остановке по улице Терешковой. Злодеи, угрожая пневматическим пистолетом, отобрали у него мобильный и деньги. Аналогичное случилось с 20-летним липчаниным - ему грозили прострелить колени. Но молодой человек схватил пистолет руками и отвел от себя, а после сбежал. Он и сообщил обо всем полицейским.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, правоохранители задержали мужчин в тот же день в одном из баров, где они веселились на деньги от продажи мобильного. Кстати, 20-летний юноша оказался причастен к кражам из магазинов на 6 тыс. рублей и к угону автомобиля.

Оба фигуранта ранее судимы. На время предварительного следствия находились под стражей. Вину признали частично.