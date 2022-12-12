Какие улицы Липецка останутся без воды и света во вторник 13 декабря

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 13 декабря в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Московская; 9-й мкр., 42а, 45; Авиационная; Аэродромная; Балмочных, 50; Бескрайняя; Западная; Луговая; Товарищеская; Загородная; Пестеля; Черноземная, 32; Днепровская; Яна Фабрициуса; Донецкая; переулок Рылеева, 18-25; 40 лет ВЛКСМ.

Также свет погаснет в районе Сырского Рудника: улицы Монтажников, 2, 2а, 4-6, 6/1, 6/2; Геологическая, 2-5, 7, 2б, 2а; Металлистов, 1, 3-5; Детская, Ангарская, Ново-Весовая, Ударников, Юношеская, переулок Рудный, 9. Подрбности в Россенти по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Октябрьская, 74, 80а, 88а; Юношеская, 18а, 18б, 20а, 39б, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59а; частный сектор: Юношеская, 20-42.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: улицы Юношеская; Октябрьская, 88а. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.