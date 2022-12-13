Росавиация закрыла аэропорт Липецка до 21 декабря

Аэропорт Липецка закрыли еще на неделю Фото: Юлия КЛЮЕВА

Небо над аэропортом Липецка закрыли еще на неделю. Режим временного ограничения полетов для гражданских судов продлили до 21 декабря 03.25 по московскому времени. Всего под запрет попали 11 российских воздушных гаваней юга и Центральной России.

По данным пресс-службы Росавиации, не работают аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Остальные авиагавани, в том числе Москвы, Сочи, Ставрополя, Волгограда, Минеральных Вод, работают в штатном режиме.

Об изменениях в расписании работы аэропортов лучше уточнять на их официальных сайтах. Напомним, что режим ограничения полетов действует с февраля этого года.