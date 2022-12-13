Губернатору Липецкой области Артамонову вручили Орден Александра Невского

Губернатора Липецкой области наградили Орденом Александра Невского Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Губернатора Липецкой области Игоря Артамонова наградили Орденом Александра Невского. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, соответствующий Указ ранее подписал президент России Владимир Путин.

Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Орден Артамонову вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Напомним, что Орденом Александра Невского награждают за особые заслуги перед Отечеством в деле. Их список широк: за многолетнюю добросовестную службу, высокие результаты при исполнении служебных обязанностей, за укрепление международного авторитета России, обороноспособности страны, развития науки, экономики, образования, искусства, культуры, охраны здоровья и тд.