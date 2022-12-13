65-летний водитель Лады пострадал в ДТП с КамАЗом под Липецком

ДТП с КамАЗом в Грязинском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 12 декабря в Липецкой области в ДТП с грузовиком пострадал 65-летний водитель. Мужчина за рулем Лады Весты врезался в стоящий КамАЗ на территории Особой экономической зоны Грязинского района. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, автомобилист в больнице.

В тот же день в Липецке на площади Петра Великого 22-летний водитель Лифана въехал в стоящую машину Луидор. Пострадали 39-летний водитель второго автомобиля и его 56-летний пассажир. Причина аварии - несоблюдение дистанции.

На автодороге Липецк-Данков Липецкого района 60-летний мужчина за рулем Мерседеса сбил 64-летнюю женщину. Предварительно, она переходила дорогу в неположенном месте.

В Лебедяни на улице Горького ВАЗ влетел в дерево. 28-летнего водителя с различными травмами доставили в больницу.