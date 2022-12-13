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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 9:40

65-летний водитель Лады пострадал в ДТП с КамАЗом под Липецком

Мужчина въехал в стоящий большегруз в Грязинском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
ДТП с КамАЗом в Грязинском районе Липецкой области

ДТП с КамАЗом в Грязинском районе Липецкой области

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 12 декабря в Липецкой области в ДТП с грузовиком пострадал 65-летний водитель. Мужчина за рулем Лады Весты врезался в стоящий КамАЗ на территории Особой экономической зоны Грязинского района. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, автомобилист в больнице.

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