Эксперты анализируют банковский сектор

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АА(Ru) банка «Открытие».

Оценка экспертов позволила предположить высокую вероятность неизменности рейтинга банка на горизонте 12-18 месяцев.

Ключевыми факторами стали системная значимость банка, оценка бизнес-профиля, позиция по капиталу и ликвидности, оценка риск-профиля и портфель фондирования.

По оценке АКРА, имеющийся уровень достаточности капитала позволяет «Открытию» выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов, что обуславливает адекватную позицию по капиталу.

Также на уровне АА(Ru) подтвержден рейтинг выпусков его облигаций.