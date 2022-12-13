Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 9:47

Эксперты анализируют банковский сектор

Аналитики, в соответствии с различными критериями, дают оценку кредитным рейтингам организаций
Источник:kp.ru
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АА(Ru) банка «Открытие».

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АА(Ru) банка «Открытие».

Оценка экспертов позволила предположить высокую вероятность неизменности рейтинга банка на горизонте 12-18 месяцев.

Ключевыми факторами стали системная значимость банка, оценка бизнес-профиля, позиция по капиталу и ликвидности, оценка риск-профиля и портфель фондирования.

По оценке АКРА, имеющийся уровень достаточности капитала позволяет «Открытию» выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов, что обуславливает адекватную позицию по капиталу.

Также на уровне АА(Ru) подтвержден рейтинг выпусков его облигаций.