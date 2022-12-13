Прокуратура начала проверку из-за пострадавшего от взрыва колеса работника автосервиса под Липецком

Прокуратура Ельца проверит информацию о рабочем, который пострадал от взрыва колеса в автосервисе Липецкой области. В соцсетях появилось видео из помещения шиномонтажа. В кадре – двое мужчин. Один сидит, другой работает с колесом. В какой-то момент раздается взрыв, ударной волной специалиста отбрасывает в сторону. Второй специалист побежал за помощью.

- В ходе проверки выяснят обстоятельства случившегося, при подтверждении указанного факта дадут правовую оценку соблюдению на производстве федерального законодательства в сфере охраны труда и предупреждения производственного травматизма, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Виновных лиц привлекут к ответственности. Пострадавший в больнице. Информация о его состоянии уточняется.