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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 10:19

Прокуратура начала проверку из-за пострадавшего от взрыва колеса работника автосервиса под Липецком

Мужчина находится в больнице
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Ельца проверит информацию о рабочем, который пострадал от взрыва колеса в автосервисе Липецкой области. В соцсетях появилось видео из помещения шиномонтажа. В кадре – двое мужчин. Один сидит, другой работает с колесом. В какой-то момент раздается взрыв, ударной волной специалиста отбрасывает в сторону. Второй специалист побежал за помощью.

- В ходе проверки выяснят обстоятельства случившегося, при подтверждении указанного факта дадут правовую оценку соблюдению на производстве федерального законодательства в сфере охраны труда и предупреждения производственного травматизма, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Виновных лиц привлекут к ответственности. Пострадавший в больнице. Информация о его состоянии уточняется.