Женщина в черной куртке с капюшоном пропала в Липецке

В Липецке пропала женщина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 32-летнюю женщину. Помазуева (Полунина) Вера Игоревна пропала в минувшее воскресенье 11 декабря. Липчанка ушла из дома и не вернулась. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Поисковому отряду "ЛизаАлерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, глаза серые.

Была одета: черная куртка с капюшоном, черные брюки, темно-синие полусапожки.

Просьба ко всем, кто видел Веру Помазуеву или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.