Синоптики предупреждают о метели и сильном ветре в ночь на 14 декабря в Липецке

Липчан предупреждают о метели Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ночь с 13 на 14 декабря в Липецке ожидается непогода. Липецкий гидрометеоцентр предупреждает о метели, сильном южном ветре с порывами до 15-20 м/с. Видимость во время снега может быть менее 500 метров. Вечером во вторник 13 декабря возможен мокрый снег, дождь и гололедица.

Во время буйства стихии липчан просят отложить поездки на личном транспорте. Если сделать это невозможно, то водителям следует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Опасно оставлять машины под деревьями, у стен зданий. Пешеходам тоже не стоит расслабляться.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Операторы работают круглосуточно.