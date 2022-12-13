Председатель комиссии по ЖКХ липецкого горсовета Владимир Гугнин сложил свои полномочия Фото: Липецкий городской совет депутатов

Председатель комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета сложил свои полномочия. Заявление депутата Владимира Гугнина парламентарии приняли во вторник 13 декабря на очередной 29 сессии.

Вопрос о новом председателе члены комиссии рассмотрят на заседании 20 декабря. Утвердят кандидатуру уже на сессии. Как пояснили в пресс-службе липецкого горсовета, комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию самая многочисленная по составу. В нее входят 13 депутатов. В рамках своих обязанностей они рассматривают работу коммунальщиков, жилищные вопросы, благоустройство.

Напомним, что Никита Путилин стал и.о. руководителя управления ЖКХ Липецкой области. Ранее эту должность занимал Александр Завертяев. Теперь он работает в федеральной структуре.