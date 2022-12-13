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НовостиОбщество13 декабря 2022 14:26

Председатель комиссии по ЖКХ липецкого горсовета Владимир Гугнин сложил свои полномочия

Новую кандидатуру рассмотрят на заседании 20 декабря
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Председатель комиссии по ЖКХ липецкого горсовета Владимир Гугнин сложил свои полномочия

Председатель комиссии по ЖКХ липецкого горсовета Владимир Гугнин сложил свои полномочия

Фото: Липецкий городской совет депутатов

Председатель комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета сложил свои полномочия. Заявление депутата Владимира Гугнина парламентарии приняли во вторник 13 декабря на очередной 29 сессии.

Вопрос о новом председателе члены комиссии рассмотрят на заседании 20 декабря. Утвердят кандидатуру уже на сессии. Как пояснили в пресс-службе липецкого горсовета, комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию самая многочисленная по составу. В нее входят 13 депутатов. В рамках своих обязанностей они рассматривают работу коммунальщиков, жилищные вопросы, благоустройство.

Напомним, что Никита Путилин стал и.о. руководителя управления ЖКХ Липецкой области. Ранее эту должность занимал Александр Завертяев. Теперь он работает в федеральной структуре.