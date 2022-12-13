Поезд Деда Мороза приедет в Липецк утром 20 декабря

Липчан приглашают встретить поезд Деда Мороза Фото: "КП" Архив

Во вторник 20 декабря в Липецк приедет поезд Деда Мороза. Он прибудет на железнодорожный вокзал города в 8.30. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 7.30 на пассажирской платформе установят фан-барьеры. В 8.30 стартует получасовая развлекательная программа. На сцену выйдут Дед Мороз, Снегурочка и их помощники.

В поезде 5 волшебных вагонов. В трех находится сказочная деревня, приемная Деда Мороза и вагон-буфет. Туда липчане смогут войти по билетам – их уже раскупили. Гостей приглашают в передвижную лавку с сувенирами и в вагон-ресторан – вход свободный. В 14.00 поезд с новогодними персонажами отправится дальше. В 16.50 их встретят в Ельце.

В зимний сезон 2022-2023 Дед Мороз с внучкой и свитой преодолеет более 22 км и посетит свяше 100 городов России. Поезд отправился из Великого Устюга 22 октября. Путешествие завершится 22 января на станции Котлас-Южный Архангельской области.