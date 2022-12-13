26 улиц Липецка останутся без света, еще 5 - без воды в среду 14 декабря

В среду 14 декабря в Липецке отключат воду и свет. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Московская; 9-й микрорайон, 42а, 45; Авиационная; Аэродромная; Балмочных, 50; Бескрайняя; Западная; Луговая; Товарищеская; Загородная; переулок Рылеева, 18-24; 40 лет ВЛКСМ; Пестеля; Черноземная, 32; Днепровская; Яна Фабрициуса; Донецкая.

Также свет погаснет в районе Сырского Рудника: улицы Ангарская; Детская; Монтажников, 4-6, 6/1, 4, 2, 2а, 6/2; Геологическая, 2-5, 7, 2б, 2а; Металлистов, 1, 3-5; Юношеская; Ударников; Ново-Весовая, переулок Рудный, 9. Дополнительная информация по бесплатному круглосуточному телефону «Россети Центр» 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Северный Рудник, Кузьминская, Союзная, 15; Громовой, 2, 2а, 4, 7; площадь Победы, 3а. По данным РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Кузьминская, 6б; Громовой, 2. Подробности по телефонам: *175, 236-175.