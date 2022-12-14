Два трактора сгорели в частном секторе Липецка

Во вторник 13 декабря в Липецке в частном секторе Сокола вспыхнули два трактора. К месту происшествия по улице Цементников стянулись 3 спасательных расчета. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сгорели кабины обеих машин.

Еще один пожар зафиксировали в садоводческом товарищества «Венера» областного центра. Деревянную надворную постройку тушили 2 отделения спасателей. Несмотря на их усилия, конструкция полностью сгорела. Никто из людей не пострадал.

Липчан просят строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Также можно обратиться в пожарную охрану - 101.