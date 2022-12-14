На посыпку улиц Липецка в ночную метель ушло 718 тонн реагентов

В Липецке борются с последствиями ночного снегопада Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В ночь с 13 на 14 декабря в Липецке бушевала метель. Вечером специалисты начал обрабатывать улицы города противогололедными материалами. В ночное время на дорогах работали 46 спецмашин. В первую очередь обработали подъемы, спуски, кольцевые развязки, мосты - удалось дважды посыпать проезжие части. Израсходовали 590 тонн пескосоляной смеси и 128 тонн технической соли.

В 4 утра на дежурство вышли 120 дворников. С ними - 8 тракторов и 6 малогабаритных машин. Они расчищали и обрабатывали реагентами пешеходные дорожки, остановки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, еще накануне специалисты убрали 380 кубометров снега. Управляющие компании с 5 утра вывели более 870 дворников и 50 машин спецтехники, чтобы убрать во дворах.