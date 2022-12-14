Безработная украла школьный рюкзак из камеры хранения в магазине под Липецком

В Липецком районе в сетевом магазине похитили школьный рюкзак. Это произошло в селе Ильино. По данным пресс-службы регионального УМВД России, 28-летняя женщина оставила рюкзак сына в камере хранения. Внутри находились канцелярские принадлежности и спортивная одежда.

Полицейские установили, что чужую вещь взяла безработная 45-летняя местная жительница. Она пришла в магазин за покупками и увидела через стеклянную дверцу камеры хранения школьный рюкзак. Злодейка открыла ее ключом от соседней ячейки. На улице женщина проверила содержимое украденного и выбросила, так как внутри не оказалось ничего ценного.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.