Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 декабря 2022 9:19

Безработная украла школьный рюкзак из камеры хранения в магазине под Липецком

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецком районе в сетевом магазине похитили школьный рюкзак. Это произошло в селе Ильино. По данным пресс-службы регионального УМВД России, 28-летняя женщина оставила рюкзак сына в камере хранения. Внутри находились канцелярские принадлежности и спортивная одежда.

Полицейские установили, что чужую вещь взяла безработная 45-летняя местная жительница. Она пришла в магазин за покупками и увидела через стеклянную дверцу камеры хранения школьный рюкзак. Злодейка открыла ее ключом от соседней ячейки. На улице женщина проверила содержимое украденного и выбросила, так как внутри не оказалось ничего ценного.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.