Останки участника Великой Отечественной войны перезахоронили под Липецком Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области с воинскими и духовными почестями перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны красноармейца Дмитрия Гришина. Церемония прошла в Данкове на городском кладбище у Братской могилы воинов. На мероприятии присутствовали представители администрации, военкомата, Следственного комитета, МЧС, а также юнармейцы, поисковики и местные жители.

Интересно, что Дмитрий Гришин родился 13 сентября 1921 года, а погиб 13 июля 1941 года. Поисковики нашли его 13 октября 2019 года, а перезахоронили 13 декабря 2022 года. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 19-летний шофер-стажер 549 отдельного батальона связи 22 Механизированного корпуса скончался во время оборонительных боев. Он был уроженцем тогда еще Тульской области Ефремовского района деревни Воскресенские Выселки.

Собравшиеся почтили память жертв войны минутой молчания и возложили цветы к могиле солдата. Погребение прошло под звуки оркестра и залпы воинского салюта.