Липецкий ЛКС реабилитировался перед болельщиками за 3:7 от «КПРФ-2»

17 декабря наши парни встретятся в Ростове с местным одноименным клубом. Начало игры в 14:00. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Потерпев болезненное домашнее поражение от дубля столичного «КПРФ» (3:7), липецкий ЛКС отправился в Городец, где умудрился одержать победу с таким же счетом 7:3 в матче с местным клубом «Футбол-Хоккей НН». Хет-трик в составе липчан оформил Исмаил Гибадуллин (22-я, 3:1, 24-я, 4:1, 32-я, 7:1). Дубль в активе Елисея Елисеева (4-я, 1:0,19-я, 2:1), по разу отличились - Илья Андреев (28-я, 5:1) и Глеб Подковыров (29-я, 6:1).

- Последние результаты добавили нервозности команде. Это чувствуется, - признал наставник липецкого клуба Темур Алекберов. - В начале игры далеко не всё получалось, и по игре, и по счёту. Понадобилось время. Когда мы вышли на свои обороты, по счёту стало играть более-менее комфортно. В конце тайма было понимание того, как мы должны вести эту игру, чтобы получить преимущество. Когда во втором тайме стали играть ещё более правильно, счёт стал уже достаточно большой, я старался уже использовать замены, чтобы другие задачи решать. Есть ряд игроков, которым нужно почувствовать уверенность. Не все получалось, по качеству есть определённые моменты. Нам сегодня важно было набрать три очка, выиграть. Основной частью игры я доволен.

После 12-ти туров ЛКС занимает третье место с 25 очками. Лидирует «КПРФ-2» (32) и сургутский «Факел» (27). Правда, у липчан игра в запасе. Теперь 17 декабря наши парни встретятся в Ростове с местным одноименным клубом (шестое место, десять очков). Начало игры в 14:00.