У пьяного водителя под Липецком забрали Шевроле и права на 6 лет

В Липецкой области конфисковали машину мужчины, который вновь сел пьяным за руль. Суд установил, что 15 октября 37-летнего нетрезвого водителя за рулем Шевроле остановили автоинспекторы в селе Тербуны Тербунского района. Концентрация спирта в организме составила 0,231 мг/л, что выше нормы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Вождение в состоянии опьянения при наличии судимости за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ». Суд приговорил виновного к 2 годам ограничения свободы. Также его лишили водительских прав на 6 лет. Иномарку липчанина конфисковали в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.