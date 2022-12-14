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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 13:39

Следственный комитет начал проверку из-за пострадавшего от взрыва колеса автослесаря под Липецком

У мужчины открытый перелом челюсти и левой руки
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области стартовала доследственная проверка из-за пострадавшего от взрыва колеса мужчины. Напомним, несчастье случилось 13 декабря в шиномонтажной мастерской Ельца. В помещении взорвалось колесо. Ударной волной 46-летнего автослесаря отбросило в сторону.

По данным следствия, у мужчины открытый перелом челюсти и левой руки, а также травматический шок. Он в больнице. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют возможное нарушение требований охраны труда при накачке шин. Эксперты определяют степень тяжести причиненного вреда. По результатам проверки примут процессуальное решение.