Под Липецком пропал высокий 15-летний подросток

Под Липецком пропал подросток Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецком районе ищут подростка. 15-летний Щедрин Евгений Александрович пропал в понедельник 12 декабря в поселке Матырский. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерет", парень может находиться в любом городе. Организации нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 184 сантиметра, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черная удлиненная куртка, черные брюки, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Евгения Щедрина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.