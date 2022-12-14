Подростков приговорили к 1,5 годам условно за избиение и грабеж таксиста под Липецком

Подростков из Ельца приговорили к условному сроку за избиение таксиста Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор двум 17-летним подросткам, которые оградили таксиста. Их признали виновными по п. "а,г" ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия".

Следствие и суд установили, что вечером 16 февраля нетрезвые парни подошли к водителю такси, который сидел в припаркованной машине в Ельце, и потребовали от него денег. Злодеи начали угрожать, а затем выхватили из рук мужчины 150 рублей и начали его бить. Они нанесли не менее 11 ударов кулаками и ногами, в том числе по голове. Таксисту удалось закрыть дверь автомобиля и уехать. Он обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подростки не признали вину, но доказательства говорят об обратном. Суд приговорил их к 1,5 годам лишения свободы условно. Ребята воспитываются в неполных семьях и неоднократно попадали в поле зрения полиции, состоят на учете.