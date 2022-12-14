Где отключат холодную воду и свет в Липецке 15 декабря

Липчане останутся без света и воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 15 декабря в Липецке вновь отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Катукова, 11; Рудная, 4; Каменный Лог, 38, 53а; проспект 60 лет СССР, 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6; проспект Победы, 114, 114/1; Сиреневый проезд, 1-3, 2а-в, 56. Подробности в Россети по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Космонавтов, 2, 8, 10; Гагарина, 161, 161/1-3; Студенческий городок, 14, 16а; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 11а, 12, 14, 14а, 16, 18.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Космонавтов, 2; Водопьянова, 16; Гагарина, 161. Дополнительную информацию липчане могут узнать по телефонам: *175, 236-175.