Зерносушилка высотой 30 метров сгорела под Липецком

Под Липецком сгорела зерносушилка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В среду 14 декабря в Липецкой области полыхала металлическая зерносушилка высотой 30 метров. Пожар произошел в районе станции Политово Данковского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 4 спасательных расчета и 3 добровольца. Несмотря на их усилия, конструкция и зерновые отходы сгорели.

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