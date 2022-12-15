Роспотребнадзор рекомендовал перевести липецких школьников на дистант с 19 декабря из-за гриппа и ОРВИ

Школы Липецка собираются закрыть на карантин Фото: Юлия КЛЮЕВА

С понедельника 19 декабря все школы Липецка могут закрыть на карантин. Ребят переведут на дистант. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе мэрии, подробная информация появится, когда подпишут соответствующий приказ.

Кстати, главный санитарный врач региона Владимир Коротков выпустил постановление, в котором рекомендует с 19 по 30 декабря в учебных заведениях организовать дистанционное обучение, а также приостановить занятия в кружках и секциях.

Причина тому - осложнение эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ. Согласно данным приказа, на прошлой неделе заболеваемость выросла на 40,1%. Гриппом заразились 3,2 раза больше людей, чем неделей ранее. Прирост случаев гриппа и ОРВИ среди детей от 3 до 6 лет составил до 13,5%, от 7 до 14 лет - 47,8%.