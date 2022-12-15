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НовостиОбщество15 декабря 2022 11:10

Погибших в СВО старшего лейтенанта и бойца ЧВК "Вагнер" похоронили под Липецком

Александр Черникин и Андрей Куликов были уроженцами Добринского района
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото с официальной страницы в соцсетях главы администрации Добринского района Александра Пасынкова

Фото с официальной страницы в соцсетях главы администрации Добринского района Александра Пасынкова

Фото: из соцсетей

В Липецкой области простились с двумя погибшими в спецоперации на Украине. Бойцу ЧВК "Вагнер" Александру Черникину было 35 лет. Его не стало 8 ноября. Уроженца села Талицкий Чамлык Добринского района похоронили на местном кладбище. Из близких у него остались сестра и брат. Мужчина награжден медалью "За отвагу".

Фото с официальной страницы в соцсетях главы администрации Добринского района Александра Пасынкова

Фото с официальной страницы в соцсетях главы администрации Добринского района Александра Пасынкова

Фото: из соцсетей

39-летний Андрей Куликов погиб в Херсонской области 3 декабря. У старшего лейтенанта двое несовершеннолетних детей. Его похоронили на новом кладбище районного центра.

- Гибель двух наших земляков - большая утрата для всех добринцев, - написал на своей странице в соцсетях глава администрации Добринского района Александр Пасынков. - Они отдали свои жизни в борьбе за правое дело. Искренне соболезную родным и близким павших в бою защитников страны. Скорблю вместе с вами.