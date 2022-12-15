Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 13:37

Прямая линия с губернатором Липецкой области Артамоновым состоится 19 декабря

Липчане могут задать свои вопросы на портале "Развиваем Липецкую область вместе!"
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Игорь Артамонов проведет прямую линию

Игорь Артамонов проведет прямую линию

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 19 декабря состоится прямая линия с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Она стартует в 16.30.

- Расскажу, как прошел этот год для региона, какие проекты удалось реализовать и что в планах, - написал в своем телеграм-канале глава области. - Коснемся самых разных тем - здравоохранение, образование, дороги и благоустройство, ЖКХ и развитие спорта. Конечно, поговорим и о помощи участникам СВО и их семьям.

Также Игорь Артамонов ответит на вопросы липчан. Прямой эфир пройдет в Центре управления регионом Липецкой области. Жители могут задать вопросы на портале "Развиваем Липецкую область вместе!". Там появилась специальная кнопка. Их будут принимать до окончания трансляции.