Прямая линия с губернатором Липецкой области Артамоновым состоится 19 декабря

Игорь Артамонов проведет прямую линию Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 19 декабря состоится прямая линия с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Она стартует в 16.30.

- Расскажу, как прошел этот год для региона, какие проекты удалось реализовать и что в планах, - написал в своем телеграм-канале глава области. - Коснемся самых разных тем - здравоохранение, образование, дороги и благоустройство, ЖКХ и развитие спорта. Конечно, поговорим и о помощи участникам СВО и их семьям.

Также Игорь Артамонов ответит на вопросы липчан. Прямой эфир пройдет в Центре управления регионом Липецкой области. Жители могут задать вопросы на портале "Развиваем Липецкую область вместе!". Там появилась специальная кнопка. Их будут принимать до окончания трансляции.