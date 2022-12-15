20-летний парень приезжал на такси из Липецка в села и обворовывал магазины

В Липецкой области задержали подозреваемого в серии краж из магазинов. Им оказался 20-летний липчанин. По данным пресс-службы регионального УМВД России, парень приезжал на такси в Добровский район и похищал сыр, шоколад, бытовую химию, а потом возвращался в областной центр.

Так, 14 ноября из магазинов в селе Доброе и Кореневщино он похитил товаров на 6 600 рублей. А 1 декабря в селе Доброе он украл продуктов на 5 180 рублей. Похищенное он перепродавал в Липецке.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.

Также полицейские по горячим следам задержали безработного ранее судимого 33-летнего мужчину, который обокрал магазин в селе Конь-Колодезь. Злодей в 5.30 утра выдавил створки пластикового окна рамы и вынес из помещения алкоголь и продукты на 2 300 рублей. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.