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НовостиОбщество15 декабря 2022 14:16

Более 30 улиц Липецка останутся без холодной воды в пятницу 16 декабря

Подвоз организуют к местам отключений
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 16 декабря в Липецке отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Северный Рудник, Кузьминская, Пугачева, 1а, 1б, 1в, 1г, 1е, 1б/1, ст1а, 1в/1; Цветочный, 10; Полевая, 1; Полевая, 1; МПС, 4а, 6, 7, 7в, 8, 9а; Станционная, 1, 7а, ст10а; Степанищева: 11, 13, 15, 17, 19; Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 9б, 13, 16, 19, 21; переулок Цветочный, 10; Боевой проезд, 24а.

Также без воды останутся жители частного сектора по улицам Пришвина, Новотепличная, Ягодная, Раздольная, Утренняя, Отрадная, Лучистая, 1а квартал, Железнякова, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Совхозная, Полевая, Станционная, Одесская, переулок Цветочный, а также воды не будет в садоводческом товариществе Металлург-1.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Кузьминская, 6б; Боевой проезд, 24а. Подробности по телефонам: *175, 236-175.