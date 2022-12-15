Ночью мороз, а днем мокрый снег и до +2 градусов в Липецкой области 16 декабря

В пятницу 16 декабря в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный 7/-12 м/с. Столбик термометра опустится до -8 градусов.

Днем в регионе синоптики обещают снег и мокрый снег. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт.ст.

В субботу 17 декабря в Липецке оттепель. Ночью около 1 градуса ниже ноля и снег. Днем до 2 градусов со знаком плюс и дожди. Ветер южный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт.ст.