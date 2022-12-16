Лада Гранта сгорела в пожаре в гараже под Липецком

В четверг 15 декабря в селе Подгорное Липецкого района вспыхнул гараж из сэндвич панелей. Внутри находилась Лада Гранта. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожар тушили 5 спасательных расчетов. Они смогли вытащить из гаража 2 кислородных, 2 углекислотных и 1 пропановый баллон. К сожалению, машина полностью сгорела. Также огонь уничтожил электроинструмент и другие вещи внутри. Сам гараж поврежден по всей площади.

Также в селе Подгорное по улице Школьная загорелся жилой кирпичный дом. Жильцы сами справились с пламенем. Пострадал только электросчетчик.

В селе Кривополянье Чаплыгинского района полыхала надворная кирпичная постройка. На месте работали 2 пожарных отделения. Сотрудникам МЧС удалось спасти от огня дом. Сгорела только крыша постройки.