Подарок на Новый год: в приоритете - сюрприз

Хотя каждый десятый пока еще не определился конкретно со своими планами на новогоднюю ночь.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками банка «Открытие» и Росгосстраха

Выяснилось, у 81% россиян никакие события 2022 года не поменяли планов по встрече праздника. 80% опрошенных будут отмечать Новый год дома в кругу семьи, 4% собираются отправиться в гости, по 1% - в кафе или в поездке по России.

Что касается трат на застолье, то примерно по трети опрошенных готовы потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей и 5-10 тысяч.

Топ желаний возглавляет любой подарок-сюрприз (так ответило 40% женщин и 41% мужчин) назвали. На втором месте – по 26% - деньги. Замыкает тройку «что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве» (16% и 14%). При этом 7% женщин и 12% мужчин сказали, что им не нужно никаких новогодних подарков.

А вот дарить собираются так: сладости - 46% женщин и 31% мужчин, деньги - 27% и 35%. Далее примерно в равных пропорциях у дам и кавалеров идут парфюм и елочные игрушки. По 5% намерены подарить символ будущего года - игрушечного или живого кролика (2023-й - год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю). Ничего никому не собираются дарить на Новый год 11% женщин и 18% мужчин.