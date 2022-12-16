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НовостиОбщество16 декабря 2022 7:03

Подарок на Новый год: в приоритете - сюрприз

Еще в числе самых желанных подарков для наших соотечественников по-прежнему остаются деньги
Источник:kp.ru
Хотя каждый десятый пока еще не определился конкретно со своими планами на новогоднюю ночь.

Хотя каждый десятый пока еще не определился конкретно со своими планами на новогоднюю ночь.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками банка «Открытие» и Росгосстраха

Выяснилось, у 81% россиян никакие события 2022 года не поменяли планов по встрече праздника. 80% опрошенных будут отмечать Новый год дома в кругу семьи, 4% собираются отправиться в гости, по 1% - в кафе или в поездке по России.

Что касается трат на застолье, то примерно по трети опрошенных готовы потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей и 5-10 тысяч.

Топ желаний возглавляет любой подарок-сюрприз (так ответило 40% женщин и 41% мужчин) назвали. На втором месте – по 26% - деньги. Замыкает тройку «что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве» (16% и 14%). При этом 7% женщин и 12% мужчин сказали, что им не нужно никаких новогодних подарков.

А вот дарить собираются так: сладости - 46% женщин и 31% мужчин, деньги - 27% и 35%. Далее примерно в равных пропорциях у дам и кавалеров идут парфюм и елочные игрушки. По 5% намерены подарить символ будущего года - игрушечного или живого кролика (2023-й - год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю). Ничего никому не собираются дарить на Новый год 11% женщин и 18% мужчин.