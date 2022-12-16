Автомобиль "Хайма" вылетел в кювет под Липецком: пострадали водитель и пассажирка

Под Липецком иномарка вылетела в кювет Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 15 декабря в Липецкой области автомобиль "Хайма" вылетел в кювет. ДТП случилось в 2 часа ночи на трассе Орел-Тамбов в Грязинском районе. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 60-летний водитель не справился с управлением и иномарка съехала с дороги. Пострадал сам мужчина - он в больнице. Также травмы получила его 60-летняя пассажирка. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой. Предварительная причина аварии - нарушение скоростного режима.

Всего за сутки автоинспекторы выявили на дорогах региона 1 590 нарушений Правил дорожного движения. За руль в нетрезвом виде сели 4 человека. Еще 26 проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 1 369 раз превысили скорость. Произошло 26 аварий, в которых никто из людей не пострадал.