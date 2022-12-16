Более двух тысяч квадратных метров ям залили литой смесью на дорогах Липецка

В Липецке заделывают ямы на дорогах Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжается аварийный ремонт дорог. С начала ноября специалисты устранили 2 071 кв.м. ям, из них в декабре - 567 кв.м. Работы проводят литой асфальтобетонной смесью по особой технологии - очищают поврежденные участки и заливают. Застывает "латка" быстро - в зависимости от погоды от 15 до 30 минут. Всего израсходовали 67,5 тонн материалов.

Выбоины заделали на участках улиц Шуминского, Рудничная, Фурманова, Горького, Фрунзе, Сокольского моста, Воронежского шоссе и других. Как уточнили в пресс-службе мэрии, план ямочного ремонта составляют по обращениям жителей. Также специалисты мониторят состояние дорог. На следующей неделе работы проведут на улицах Звездная, Парковая, Зои Космодемьянской, Лутова и других.