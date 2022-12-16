Липецкие хоккеисты довели серию из поражений до семи матчей

16 декабря липчане примут в "Звездном" «Кристалл». Начало игры в 18:30. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске местный «Тамбов» проводил второй матч с МХК «Липецк». Исход встречи был предопределен уже после первого периода, по итогам которого хозяева вели 2:0. На второй перерыв команды ушли при счете 4:0. Гостей хватило лишь на шайбу престижа – на 44-й минуте Артур Коростилев установил окончательные цифры на табло – 4:1 в пользу мичуринцев. Это уже седьмое кряду поражение наших земляков. В последний раз они побеждали 16 ноября в Саратове (2:1).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 41 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут саратовский «Кристалл» (33) и пензенский «Дизелист» (32). У «Липецка» 18 очков и девятое промежуточное место. Теперь сегодня, 16 декабря, липчане примут дома «Кристалл». Начало игры в 18:30.