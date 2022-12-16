Воду отключат на 5 улицах Липецка в субботу 17 декабря

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 17 декабря в Липецке отключат холодную воду. Специалисты будут ремонтировать сети.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Баумана, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 77/1, 79, 81; Папина, 21, 21/2, 23, 23/225, 27; Механизаторов, 1, 3, 5; Богдана Хмельницкого, 1, 1а, 3; проспект Победы, 47, 49, 53, 53а, 61б, 61а, 67а, 69а/1, 69а/2, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98а, 100, 102.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №43 по Баумана и №96 по проспекту Победы. После окончания работ вода может быть мутной. Липчанам приносят извинения за временные неудобства. Подробности можно уточнить в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.