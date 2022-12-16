Жителей Липецка приглашают обсудить проект обновления улицы Ушинского

В Липецке начали разрабатывать проект благоустройства улицы Ушинского. Речь идет об участке от площади Заводская до улицы Ивана Франко.

Напомним, в этом году здесь привели в порядок проезжие части и пешеходные зоны. Грядет и второй этап - на территории обновят фасады зданий, освещение, инженерную и транспортную инфраструктуру. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с этим специалисты решили разработать проект комплексного благоустройства.

Местных жителей и предпринимателей приглашают обсудить изменения, которые произойдут с улицей. Мероприятие состоится 21 декабря в 16.00 в здании лицея №3 по Ушинского, 14. Липчане смогут высказать свои пожелания и предложения относительно проекта.