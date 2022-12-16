Житель Липецка отсидит полтора года за наркопритон в квартире

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 36-летнему мужчине, который устроил в своей квартире наркопритон. Его действия квалифицировали по ч.1 ст.232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Суд установил, что с ноября 2021 года по январь 2022-ого липчанин периодически приглашал домой знакомых, где они употребляли запрещенные вещества. За такую "аренду" гости расплачивались с ним наркотиками. В квартире полицейские нашли шприцы, бутылки и баклажки со следами "химии".

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину уже судили за незаконный оборот наркотиков. Он даже год сидел в тюрьме. Однако, от зависимости избавиться так и не смог.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам исправительной колонии строгого режима.