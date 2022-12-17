ХК «Липецк» проиграл в шестой раз подряд на своем льду

17 декабря липчане проведут в «Звездном» повторный матч с саратовцами. Начало игры в 17:00. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Липецке местный одноименный клуб принимал одного из лидеров восточной конференции – саратовский «Кристалл». На 18-й минуте гости вышли вперед – численный перевес реализовал Александр Медведев. Но липчане еще до ухода на первый перерыв выправили ситуацию. За 16 секунд до сирены Матвей Коковин поразил цель – 1:1.Ничейный счет продержался вплоть до середины третьего периода. На 52-й минуте Никита Червонцев во второй раз вывел «Кристалл» вперед. Интрига держалась до последних секунд встречи, пока Червонцев не оформил дубль.

Итог – 3:1 в пользу саратовцев. Таким образом, липецкие хоккеисты потерпели шестое домашнее поражение кряду. В последний раз они выигрывали на своем льду 2 ноября «Олимпию» из Кирово-Чепецка (2:1).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 41 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут «Кристалл» (35) и «Олимпия» (33). У «Липецка» 18 очков и девятое промежуточное место. Теперь сегодня, 17 декабря, липчане проведут в «Звездном» повторный матч с саратовцами. Начало игры в 17:00.