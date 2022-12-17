Пес Джек нашел наркотики в машине, которую остановили после погони в Липецке

Пес Джек помог полицейским найти наркотики в машине Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке сотрудники ДПС задержали нарушителя, а служебная собака Джек нашла в машине наркотики. По данным пресс-службы регионального УМВД России, автоинспекторы потребовали водителя "Шкоды" остановиться, но он только прибавил скорость. Правоохранители последователи за ним, включив спецсигнал и проблесковые маячки. Во дворе по улице Баумана им удалось блокировать автомобиль. 36-летнего водителя задержали. От прохождения освидетельствования он отказался.

Во время проверки пес Джек указал полицейским на пассажирское сиденье. Под ним находился полимерный пакет с 4 свертками внутри. Экспертиза показала, что это наркотик - амфетамин массой более 3,49 грамм.

На липчанина составили административный протокол по ст.12.26 КОАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в крупном размере". Максимальное наказание по статье - до 10 лет тюрьмы.