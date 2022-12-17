До +5 градусов, мокрый снег и гололед в Липецкой области 18 декабря

В Липецке оттепель Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 18 декабря в Липецкой области ожидается облачная погода. Ночью дождь и мокрый снег, местами гололед. Ветер южный. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем от 0 до 5 градусов выше ноля. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт.ст.

В понедельник 19 декабря вернутся морозы. В темное время суток в Липецке столбик термометра опустится до -6 градусов. Днем около 3 градусов со знаком минус. Солнечно и без снега. Ветер северо-западный с переходом на западный 11-13 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 762 мм рт.ст.