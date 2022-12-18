В Липецком зоопарке медведи Маша и Миша ушли в спячку. Об этом рассказали сотрудники учреждения. На вольере, где содержатся косолапые, повесили специальную табличку с просьбой не будить отдыхающих животных.

- В вольере их домики, они полны соломы. Там животные уснули до апреля. В одной половине отдыхает Маша, в другой Мишка, - добавила сотрудница зоопарка.

Ранее в учреждении рассказали, что медведи набрали вес перед холодами. Во время зимнего сна у косолапых сохраняются жизненные функции, а температура тела уменьшается на 5-7 градусов.