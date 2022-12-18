Семьи мобилизованных из Липецкой области могут бесплатно посетить культурные мероприятия

Семьи мобилизованных из Липецкой области могут провести досуг бесплатно. Об этом сообщили в региональном управление культуры и туризма.

Так, областной центр культуры, народного творчества и кино проведет экскурсию по «живому музею»: «Культурное наследие и современность» 22 декабря в 16:00. Для детей и взрослых пройдет мастер-класс «Рисуем новогоднюю открытку». Запись по телефону 35-58-07. По этому же телефону можно узнать даты театрализованных новогодний представлений. Адрес: г. Липецк, ул. Космонавтов, д.54а.

Липецкая областная универсальная научная библиотека подарит обзорную экскурсию со вторника по пятницу в 14:00. Для школьников и студентов окажут «библиографическую помощь»: подберут и составят тематические списки литературы. Запись по телефону 72-61-05. Адрес: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 2.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте регионального управления культуры и туризма.